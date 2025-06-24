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سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5509 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 23 يونيو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة فى البورصات العالمية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم..

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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