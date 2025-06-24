الارشيف / الاقتصاد

سعر الأونصة عالميًا تتداول فوق 3360 دولاراً

0 نشر
0 تبليغ

سعر الأونصة عالميًا تتداول فوق 3360 دولاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأونصة عالميًا تتداول فوق 3360 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 11:00 م

ننشر سعر الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم ، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة حول 3360 دولار.

 

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا


الارتفاع في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولاراً بنسبة تراجع بلغت 0.33%.

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا