شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأونصة عالميًا تتداول فوق 3360 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيدالإثنين، 23 يونيو 2025 11:00 م
ننشر سعر الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم ، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة حول 3360 دولار.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:
عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا
الارتفاع في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولاراً بنسبة تراجع بلغت 0.33%.
مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.
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