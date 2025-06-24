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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3216 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3216 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء   في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
عيار 14 : 3216 جنيها
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا

الاستقرار في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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