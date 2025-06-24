شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للاتحاد المصرى للغرف السياحية للإعلان عن نتائج أعمال الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، يعقد الاتحاد برئاسة حسام الشاعر مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نتائج أعمال الاتحاد خلال العام المالي المنصرم، وخطط العام المقبل.

‎وكانت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية الشكر والتحية الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده الكبيرة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع مصر، والقيام بعملية تنموية شاملة علي كل شبر من ارض مصر، واكدت الجمعية ان تلك الجهود التي يقودها الرئيس السيسي تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق طفرة في النمو السياحي والوصول بمعدلات التدفق السياحي للمستوي الذي يليق بما تزخر به مصر من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة

‎وتم استعرض إنجازات الغرفة خلال العام الماضي، حيث وضع مجلس إدارة الغرفة في بداية دورته خطة عمل واضحة تتسق مع توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بتنمية العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، أو بتطبيق نظم الميكنة وتطوير وسائل التواصل مع الأعضاء، بهدف الحفاظ على قنوات اتصال دائمة وفعالة مع الفنادق الأعضاء.

‎وتم التأكيد على أن كل هذه الجهود تصب في مصلحة هذه المنشآت، وأن الغرفة وضعت نصب أعينها هدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالفنادق بجميع درجاتها.