شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ296.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 395.50 ريال

عيار 22 سجل 362.50 ريال

عيار 21 سجل 346.00 ريال

عيار 18 سجل 296.50 ريال

عيار 14 سجل 230.75 ريال

عيار 12 سجل 197.75 ريال

الاونصة 12297.75 ريال

الجنيه الذهب 2767.75 ريال

الأونصة بالدولار 3367.39 دولار

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing