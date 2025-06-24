شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتفقد مشروع "جنة 4" السكني لمتابعة معدلات التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع "جنة 4" السكني بمنطقة التوسعات بالمدينة، وكذا متابعة الاستعداد للتسليم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية والتنموية.

وخلال الجولة تم الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية لأعمال البنية الأساسية، والخدمات الداعمة للمشروع، إضافة إلى متابعة الأعمال النهائية تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات.

وقالت رئيس الجهاز: يضم مشروع "جنة 4" السكني 34 عمارة سكنية ضمن منظومة الإسكان الفاخر، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات للمواطنين اعتبارًا من يوليو القادم، في إطار خطة الجهاز لتوفير وحدات سكنية متميزة تواكب الطابع المعماري الراقي للمدينة.

وخلال الجولة، شددت المهندسة مروة حسين، على الشركات المنفذة ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من تنفيذ الطرق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة في المواعيد المحددة، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.