شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بعثة تجارية إلي تركيا تضم 20 شركة من قطاع الملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ينظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعثة تجارية رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025، بمشاركة 20 شركة مصرية تمثل مختلف فئات القطاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وتستهدف البعثة، التي تتم بالتعاون مع المكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، دعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظرائها الأتراك، واستكشاف فرص التعاون والتوسع داخل السوق التركي من خلال عقد لاقاءات ثنائية نظمها واعدها خبير تركى تعاقد معه المجلس لتنفيذ البعثة، الذي يُعد من أكبر أسواق استيراد الملابس الجاهزة في المنطقة، حيث بلغت وارداته نحو 3.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تركيا تمثل سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا في خطة المجلس لمضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال الشهور الأولى من 2025 تعكس حجم الفرص المتاحة.

وأوضح مرزوق أن صادرات القطاع إلى تركيا سجلت قفزة بنسبة 87% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 99 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، مضيفًا: "هذه البعثة تعكس التوجه العملي للمجلس نحو توسيع قاعدة المصدرين، وبناء شراكات جديدة تقوم على التصنيع المشترك وتبادل الخبرات".

وشدد على أن المجلس يعمل على تحويل تركيا إلى منصة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق مجاورة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة، ويزيد من تنافسية المنتج المصري عالميًا.

من جانبه، أكدت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البعثة تضم شركات متنوعة في الحجم وطبيعة المنتجات، مما يعكس صورة شاملة عن قدرات الصناعة الوطنية. وأن البعثة تفتح الباب أمام مشاركة فاعلة لمصدرين جدد، وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق التصدير من خلال الاستفادة من اللقاءات المباشرة مع الشركات التركية، مشيرة إلى أن المعروضات المصرية تمثل مختلف أنماط وتصميمات الملابس بما يلبي احتياجات السوق التركي.

وأكد مرزوق أن المجلس يعمل على تقديم نموذج عملي لدعم الشركات الأعضاء، وتمكينها من التوسع في أسواق استراتيجية كتركيا، التي باتت تمثل أحد أهم المحاور في خطة النمو التصديري للقطاع".