شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 35.850 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 40.950 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.950 ريال

- عيار 22 سجل 37.550 ريال

- عيار 21 سجل 35.850 ريال

- عيار 18 سجل 30.725 ريال

- عيار 14 سجل 23.900 ريال

- عيار 12 سجل 20.475 ريال

- الاونصة 1274.025 ريال

- الجنيه الذهب286.725 ريال

- الأونصة بالدولار3326.70 دولار

وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح إيجابي لوول ستريت، مع تعزيز المعنويات بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الإيراني - على الرغم من استمرار التساؤلات الرئيسية حول استمرارية وقف الأعمال العدائية

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% في التداولات الأوروبية، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتلاشية المستثمرين إلى الابتعاد عن أصول الملاذ الآمن.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 3,320.57 دولار للأونصة متراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو، وانخفضت العقود الاجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 1.8% إلى 3,334.87 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.