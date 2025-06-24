شكرا لقرائتكم خبر عن ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات وفق تعاملات البنوك حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء و165.5 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24 - 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.5 جنيه للشراء.

156.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.9 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.