إي آند مصر تطلق باقات ترفيهية وصحية وتعليمية بالجيل الخامس

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القاهرة - سامية سيد - الشركة تطلق حملة "الدنيا فيها أكتر" لتقديم تجربة حياة رقمية متكاملة

سامر مراد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد: إطلاق باقات ترفيهية وصحية وتعليمية تعتمد على الجيل الخامس خلال شهور

استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة 36 مليون عميل

الشركة تمتلك أكثر من 10 آلاف محطة محمول موزعة بذكاء تقني

أسرع شبكة في مصر بشهادة Ookla.. و99% تغطية سكانية

توسعات مرتقبة في خدمات Twist TV وTwist Music بمحتوى محلي ودولي

خطة توسع شاملة تشمل المناطق الحدودية والمهمّشة ضمن رؤية للعدالة التكنولوجية

"إي آند": نعيد تعريف تجربة المستخدم.. من مجرد استهلاك إلى مشاركة وتفاعل

في لحظة فارقة من تطور سوق الاتصالات المصري، تفتح "إي آند مصر" آفاقًا جديدة مع إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا، واضعةً على عاتقها مسؤولية تجاوز المفهوم التقليدي لشركات المحمول والتحول إلى مزود شامل للحلول الرقمية.

في هذا الحوار الحصري مع الخليج 365، يكشف سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بـ"إي آند مصر"، كيف ترى الشركة الجيل الخامس كأداة استراتيجية لإعادة صياغة تجربة المستخدم، وبناء منظومة رقمية متكاملة تربط ما بين السرعة، الذكاء، والتخصيص.

كما يتناول الحوار رؤى الشركة للتوسع، التحديات التقنية والتنظيمية، والفئات المستهدفة ضمن خطة طموحة للعام 2025، تضع فيها "إي آند مصر" عملاءها في قلب كل تطور تكنولوجي.

كيف ترون تأثير إطلاق خدمات الجيل الخامس على تجربة عملاء إي آند مصر؟

يُمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية في مسيرة إي آند مصر نحو التحول إلى مزود متكامل للحلول الرقمية، وليس مجرد مشغل اتصالات تقليدي، حيث أن هذه الخطوة تضعنا في موقع الريادة لنقدم لعملائنا تجربة اتصال متفوقة من حيث السرعة، الثبات، والكفاءة، لكنها تتجاوز ذلك لتصل إلى مستوى أعمق من التفاعل الرقمي.

نحن في إي آند مصر نؤمن بأن الجيل الخامس ليس فقط تطوراً تكنولوجياً، بل هو بنية تحتية لاقتصاد رقمي جديد، يقوم على الخدمات الذكية، والبيانات الفورية، والتكامل بين الإنسان والتقنية. ولهذا السبب، نربط إطلاق الجيل الخامس برؤية شاملة تشمل التطبيقات المالية، الترفيهية، التعليمية، والصحية، لتكون كل جوانب حياة المستخدم متصلة ومترابطة بسلاسة وأمان.

ما الفارق الحقيقي الذي سيشعر به المستخدم عند الانتقال من الجيل الرابع إلى الخامس؟

الفارق الحقيقي ليس فقط في الأرقام، رغم أن السرعات في الجيل الخامس قد تفوق الجيل الرابع بعشرات المرات، ولكن الأهم هو التحول في مفهوم الاستخدام نفسه، فمع الجيل الخامس، تنتقل تجربة المستخدم من نمط استهلاك تقليدي "مثل تحميل فيديو أو تصفح الإنترنت" إلى نمط تشاركي، تفاعلي، وذكي.

سيشعر المستخدم بزمن استجابة شبه لحظي، مما يعني أن التطبيقات التفاعلية مثل الألعاب السحابية أو الواقع المعزز أو الترجمة الفورية ستعمل بكفاءة لم تكن ممكنة من قبل. أيضاً، في أماكن الكثافة السكانية مثل الحفلات أو الملاعب أو محطات المترو، حيث كانت الشبكات تتأثر سلباً، سيظل الاتصال مستقراً وقوياً. كل هذا يعكس رؤيتنا في إي آند مصر لتقديم تجربة غامرة ومتواصلة، تجعل من استخدام التقنية امتداداً طبيعياً لحياة العميل اليومية.

حملة "الدنيا فيها أكتر" هي تعبير مباشر عن فلسفة إي آند مصر التي لا تتوقف عند حدود تقديم التكنولوجيا، بل تسعى لتحويلها إلى تجربة حياتية شاملة، فنحن نقدم منظومة متكاملة تدمج بين الاتصال الفائق، والخدمات المالية الرقمية، والمحتوى الترفيهي الذكي، والتطبيقات الذكية التي تعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والتكنولوجيا.

على سبيل المثال، عبر تطبيق "ماي إي آند"، نتيح للعملاء إدارة شاملة لحساباتهم، استهلاكهم، محافظهم الرقمية، وتأميناتهم، وكل ذلك في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال إي آند كاش وSuperPay، نعيد تشكيل مفاهيم الدفع والتحويل والادخار.

أما في مجال الترفيه، فنحن نبني تجربة رقمية متكاملة تشمل Twist TV، Twist Music، والألعاب الإلكترونية، وكلها مدعومة بتقنيات الجيل الخامس.

نحن في ي آند مصر ننظر إلى المستقبل من خلال ثلاثة ركائز أساسية هي التخصيص، الذكاء، والتكامل. فمن ناحية التخصيص سنمنح كل عميل تجربة مخصصة بناءً على سلوكياته واهتماماته، عبر تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وسننتقل من "منتج واحد للجميع" إلى "حلول مصممة لكل فرد"، وسيكون الذكاء في صلب كل تجربة بدءاً من المساعدين الرقميين داخل التطبيقات، إلى التوصيات التلقائية، وخدمات الدعم التفاعلية، كما أننا سنوفر التكامل مع جوانب الحياة المختلفة من التعليم الذكي للأطفال، إلى مراقبة الصحة في الوقت الحقيقي، إلى البيوت الذكية المدارة عن بُعد. إن خطة إي آند هي أن تكون الحاضن الرقمي لكل ما يحتاجه العميل، بسلاسة وبدون تعقيد، خاصة وأننا نعمل على محو الفواصل بين العالم الواقعي والعالم الرقمي.

التحديات تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي البنية التحتية، التنظيمية، والسوقية، فمن حيث البنية التحتية، يتطلب 5G استثمارات ضخمة في الأبراج، الألياف الضوئية، والهوائيات الذكية، ونحن في إي آند مصر قمنا بعقد شراكات استراتيجية تمكننا من تجاوز هذا التحدي، أما على الصعيد التنظيمي، نسعى دوماً للتكامل مع الجهات المعنية لضمان نشر التقنية ضمن إطار زمني منضبط، مع الحفاظ على معايير الأمان والجودة، وبالنسبة إلى التحدي السوقي، فيكمن في توعية العملاء وتقديم خدمات ذات معنى حقيقي تتجاوز "السرعة"، وهذا يتطلب تغيير ثقافة الاستخدام، وهو ما نعمل على معالجته عبر محتوى مخصص وتجارب عملية يومية.

لقد استخدمنا مزيجاً من تقنيات التغطية الجوية والبرية، وتحليلات البيانات السكانية، ومؤشرات جودة الخدمة المستقلة، لتحديد كل نقطة مأهولة وربطها بمؤشر الأداء للشبكة، كما أجرينا اختبارات موسعة، مدعومة بقياسات حية وبمساعدة جهات دولية مثل Ookla. هذه الشفافية جعلتنا نحصد جائزة "أسرع شبكة في مصر"، وهو إثبات عملي على أن حديثنا عن التغطية ليس فقط وعوداً، بل واقعاً تقنياً ملموساً.

لدينا أكثر من 10 آلاف محطة محمول تغطي الجمهورية، لكن ما يميزنا ليس العدد فقط، بل الذكاء في التوزيع، خاصة وأننا نستثمر في محطات تدعم أعلى تقنيات التكنولوجيا، مما يضاعف الكفاءة في نقل البيانات ويقلل زمن التوقف، وهو ما ينعكس على تجربة المستخدم من خلال استقرار الاتصال، وضوح الصوت، وسرعة التصفح، حتى في المناطق المزدحمة مثل المولات أو الفعاليات الكبرى.

بالطبع لدينا برنامج خاص للتوسع في المناطق النائية والحدودية، وذلك بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ضمن خطط الشمول الرقمي، حيث نستهدف ربط هذه المناطق بخدمات ذكية مثل التعليم عن بُعد، الصحة الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، لتعزيز العدالة التكنولوجية. ونحن في إي آند مصر نثق تماماً أن الجيل الخامس سيكون أداة قوية في هذه المهمة لأنه يقلل الحاجة للبنية التحتية التقليدية ويتيح حلولاً مرنة ومتنقلة.

هذه النسبة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو إعادة تعريف الاستخدام النشط، خاصة وأننا في إي آند مصر نعيد تصميم تجربة العميل لتكون محفّزة على التفاعل اليومي، فمن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، نرسل عروضاً مخصصة وتوصيات ترفيهية ومالية، كما نتيح محتوى متجدد باستمرار، ما يدفع المستخدم إلى الاعتماد اليومي على خدماتنا، كما نقوم بتسهيل الدخول إلى خدماتنا من خلال باقات مرنة وواجهات استخدام مبسطة.

تقنيات الجيل الخامس 5G تفتح مجالات جديدة لاستخدام الإنترنت، مثل الألعاب السحابية، الواقع المعزز، والتطبيقات الصحية والتعليمية الذكية، مما يشجع العملاء على الاعتماد اليومي على خدماتنا. وكلما زاد اعتماد العميل على هذه التقنيات، زادت مشاركته الفعلية وولاؤه للعلامة.

نحن فيي إي آند مصر نستهدف جميع الفئات، لكننا نصمم تجارب مخصصة لكل شريحة. الشباب هم محور رئيسي، نظراً لتفاعلهم الكبير مع الترفيه الرقمي، والألعاب، والتعليم الذكي، كذلك نولي اهتماماً كبيراً للأسر والطلاب من خلال محتوى تعليمي جيد، وأيضاً لرواد الأعمال عبر حلول الأعمال الصغيرة مثل InstaBusiness، فكل فئة لها "مسار رقمي" خاص داخل منظومة إي آند.

ما يميزنا هو فلسفتنا الرقمية المتكاملة، فنحن في إي آند مصر لا نقدم مجرد خدمات اتصال، بل منظومة حياة رقمية، خاصة وأننا ندمج بين الاتصال، الخدمات المالية، الترفيه، والحلول الذكية في منصة موحدة. كذلك، نمتاز بأسرع شبكة، أعلى تغطية، ودعم فني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستجابة الفورية، وكل ذلك مبني على رؤية إنسانية تُعلي من قيمة العميل وليس فقط من أرباح الشركة.

خطة إي آند مصر 2025 ترتكز على ثلاثة أركان هي التحول الرقمي الكامل لخدمات الأفراد، والتكامل بين الخدمات المالية والترفيهية في بيئة واحدة، والتوسع في خدمات الجيل الخامس لتشمل كل محافظة ومركز وقرية. ومن خلال هذه الخطة نعمل على تعزيز محتوى Twist TV، وإضافة خدمات مثل إدارة المنازل الذكية، والتعليم التفاعلي، والتأمين اللحظي، لنصبح المنصة الشاملة لكل ما يحتاجه العميل في حياته اليومية.

نعم، سيتم إطلاق مجموعة من الخدمات الذكية خلال الأشهر المقبلة، منها باقات ترفيهية مخصصة لأجهزة الواقع المعزز، منصات تعليمية تفاعلية للأطفال، وأنظمة مراقبة صحية ذكية لمرضى الأمراض المزمنة، مدعومة بتقنية 5G

كما سنطرح إصدارات محدثة من تطبيق "ماي إي آند" تشمل روبوتات محادثة ذكية، وتحليلات استخدام لحظية، وتجارب رقمية مخصصة بالذكاء الاصطناعي. كل هذه الخدمات تعكس استراتيجيتنا نحو بناء اقتصاد رقمي حقيقي، يضع العميل في قلب التجربة.