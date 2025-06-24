شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصري عند 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ،بالبنك الأهلى 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.