شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4020 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم.



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.