شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مشروع مسح سيزمى جديد ويطلق مرحلة استكشافية واعدة بجنوب الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تطور كبير في جميع المجالات وبخاصة قطاعي البترول والتعدين وأهداف المحور الأول والذى يستهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، شهد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لإجراء مسح سيزمي إقليمي بمناطق جنوب الصحراء الغربية.

الاتفاقية، التي تم توقيعها بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة Ardiseis Egypt Branch، تستهدف تنفيذ مشروع مسح سيزمي ثنائي الأبعاد باستخدام تقنية النودز الأرضية، ويغطي المشروع مساحة تصل إلى 103 آلاف كيلومتر مربع، تشمل منطقتي الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة، وبأطوال خطوط تبلغ نحو 5233 كيلومترًا، ومن المقرر بدء تنفيذ الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستكشاف في أحواض جيولوجية واعدة وبخاصة في صعيد مصر، كما يعزز من فرص التعاون الفني والاستثماري بين قطاعي البترول المصري والسعودي، في إطار التكامل الإقليمي الذي تسعى الدولة إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية.



كما وجه الشكر للدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج على مجهوداتهما للانتهاء من التعاقد على المسح السيزمى و الإسراع من تنفيذه طبقا للبرامج الزمنية المقررة .

شهد التوقيع عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم: المهندس إيهاب رجائي – وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، المهندس صلاح عبد الكريم – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، الدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والمهندس يحيى الشنقيطي الرئيس التنفيذى لشركة Ardiseis، وعدد من قيادات شركتى جنوب وArdiseis.