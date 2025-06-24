شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المصري، عقب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما انعكس على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبحسب مؤشرات التسعير في سوق الصاغة، انخفض سعر جرام الذهب بنحو 100 إلى 120 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، في حين فقد الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



وتراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وقال تجار في سوق الذهب إن الانخفاضات الحالية تُعد من أكبر التراجعات اليومية منذ أسابيع، و أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب بشأن تحركات الدولار.

وأكد التجار، أن التراجع يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبى التى تسود الأسواق، إلا أنهم حذروا من احتمالية عودة الأسعار للارتفاع في حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة.