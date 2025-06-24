شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع، فى بنك مصر إلى 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.