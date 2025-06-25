شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد ماده الدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجه وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى عن التعاقد مع عدد (4677) في وظيفة معلم مساعد مادة االدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.



وأكد الجهاز أن غلق باب التقدم سيكون 19/7/2025

المهارات الأساسية: أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

وعن الشروط المطلوبة:

أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

شروط المتقدمين

العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

التقدير:ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*افادة معتمده من المدرسة والإداره التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2025/06/19

نهاية الإعلان:2025/07/19