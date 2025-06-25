الارشيف / الاقتصاد

تعرف على شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد ماده الدراسات الاجتماعية

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد ماده الدراسات الاجتماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد ماده الدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 25 يونيو 2025 03:00 ص

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجه وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى عن التعاقد مع عدد (4677) في وظيفة معلم مساعد مادة االدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.


وأكد الجهاز أن غلق باب التقدم سيكون 19/7/2025

وعن الشروط المطلوبة: المهارات الأساسية: أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى


شروط المتقدمين

العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

التقدير:ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*افادة معتمده من المدرسة والإداره التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2025/06/19

نهاية الإعلان:2025/07/19

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا