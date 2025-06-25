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لو أنت من سكان القاهرة الجديدة.. اعرف الخدمات المقدمة من البوابة الموحدة

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لو أنت من سكان القاهرة الجديدة.. اعرف الخدمات المقدمة من البوابة الموحدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة 20 معاملة إلكترونية (Online) عبر البوابة الموحدة لخدمات المواطنين، وذلك على الرابط التالى: www.nuca-services.gov.eg في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ونستعرض لكم أبرز الخدمات المقدمه كالتالي :..

أولا: الطلبات والخدمات المتاحة:

1-طلب التصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023.

2- طلب الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح.

3-طلب ترخيص بناء لزيادة مسطح المباني بدور السطح.

4- طلب بيان صلاحية موقع.

5- طلب ترخيص أعمال بناء (إنشاء).

6- طلب ترخيص أعمال بناء – تعديل.

7-طلب ترخيص بناء مقبرة.

8- طلب تجديد ترخيص بناء.

9- طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي).

10- طلب معاينة.
11- طلب تصريح حفر.

12-طلب رخصة محل عام (قانون 154).

13- طلب توصيل عداد كهرباء (دائم – مؤقت – إنشائي).

14- طلب استلام قطعة أرض.

15- طلب استلام إخطار تخصيص.

16- طلب إصدار خطابات الشهر العقاري.

17- طلب سداد غرامة أو مخالفة.

18- طلب صورة طبق الأصل.

19- طلب صورة من محضر الاستلام.

20- طلب استخراج عقد ابتدائي.

ثانيا: طريقة الخدمات:

١- طريقة التقديم عبر البوابة الموحدة من خلال الدخول  إلى الموقع الرسمي www.nuca-services.gov.eg.

٢- إنشاء حساب مستخدم جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

٣- تسجيل الدخول إذا كان لدى المواطن حساب بالفعل، واختيار المدينة (القاهرة الجديدة).

٤- تحديد نوع الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة بدقة في نموذج الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة (مثل: بطاقة الرقم القومي – إثبات الملكية – الرسومات الهندسية – خطاب التخصيص، حسب نوع المعاملة).

٥- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع المتاحة على الموقع وبعد إرسال الطلب.

٦- يمكن متابعة حالته من خلال الحساب الشخصي على الموقع.

٧- يتم إرسال إشعارات تلقائية بالتطورات (القبول – الرفض – الاستيفاء – تحديد موعد معاينة – اعتماد الخدمة).

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