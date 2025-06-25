شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الاتصالات تلتزم بمعايير جودة الخدمة وتعويض المستخدمين عن الأعطال والان مع تفاصيل الخبر

تلتزم شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بمجموعة من المعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة الخدمة، وتشمل هذه المعايير ما أقرّه الاتحاد الدولي للاتصالات ITU والمعايير التي يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تدرج ضمن التراخيص الصادرة لكل شركة وفقًا لطبيعة الخدمة التي تقدمها.

وفيما يتعلق بالصيانة الدورية، تلتزم الشركات بإخطار العملاء مسبقًا بأي أعمال صيانة مخططة قد تؤثر على جودة أو استمرارية الخدمة، على أن يتم الإخطار بوقتٍ كافٍ يسمح للمستخدم باتخاذ ما يلزم من تدابير.

أما بالنسبة للأعطال الفردية التي يتعرض لها المشترك، فإن الشركات ملزمة بإصلاح العطل خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ، شريطة أن يكون سبب الانقطاع راجعًا إلى الشركة، وفي هذه الحالة يحق للمستخدم الحصول على تعويض عن فترة الانقطاع.

وفي حال الأعطال الجماعية، التي قد تشمل مناطق كاملة أو قطاعات واسعة من المستخدمين، تلزم الشركات بتعويض المشتركين المتضررين إما عن طريق خصم جزء من قيمة الاشتراك يعادل فترة الانقطاع، أو من خلال إضافة دقائق أو وحدات مجانية إلى الرصيد.

ويشار إلى أن حالات التعويض لا تشمل الأعطال الخارجة عن إرادة الشركات، مثل تلك الناتجة عن ظروف طارئة أو ما يعرف بـ"القوة القاهرة"، حيث تُستثنى هذه الحالات من شروط التعويض المنصوص عليها.