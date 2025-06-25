شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار جهاز الإحصاء: إطلاق نسخة تجريبية لأول أطلس اقتصادي قبل نهاية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، عن الموعد المتوقع للانتهاء من منظومة مشروع أطلس الديموغرافي الاقتصادي الأول من نوعه في مصر، وذلك بحلول نهاية العام المقبل 2026.

وأكد المهندس أحمد كامل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البروتوكول الموقع مع الجانب الفرنسي مدته ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة سيتم إطلاق نسخة تجريبية من الأطلس الديموجرافي على المنصة، علما بأنه مشروع يشمل كافة انحاء الجمهورية بالكامل، ويعتمد على البيانات الموجودة في قاعدة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السكانية والإقتصادية والبيانات الرقمية مع بيانات مكانية جغرافية، للخروج بمنصة جغرافية إليكترونية توضع على موقع الجهاز بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تدعى جيوكليب، وتسمح هذه التكنولوجيا الجديدة للباحثين ومتخذي القرار بتصفح الموقف الديموجرافي لمصر وتوزيع السكان طبقًا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والمراحل التعليمية المختلفة، وطبقًا للفئات العمرية ومؤشرات كثيرة أخرى تتخطى أكثر من 5 آلاف مؤشر.

ويُعرف المشروع الديموغرافي بأنه دراسة إحصائية للسكان من حيث الحجم، التوزيع، التركيب، والخصائص الأخرى، ويهدف إلى فهم التغيرات السكانية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، أو تحليل إحصائي لخصائص السكان، مثل العمر، والجنس، ومعدلات المواليد والوفيات، وغيرها، لفهم التغيرات السكانية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

وأوضح مستشار جهاز الإحصاء، أن أهمية هذه المنظومة تكمن في سهولة الوصول إلى المعلومة والبيان سواء لمتخذ القرار أو للباحثين أو للدارسين، حيث تحتوى هذه المنصة على تعدادات مصر أو بيانات مصر الديموجرافية منذ أكتر من 100 سنة، ويتيح المشروع التتبع التاريخي لتوزيع السكان والأنشطة الخاصة بهم على مستوى مصر بالكامل سواء الحضر أو الريف