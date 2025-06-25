شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.