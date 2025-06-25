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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 25 يونيو 2025 10:01 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند  50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.
50.1 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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