شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة، من اليوم الأربعاء 25/6/2025، وحتى يوم الأحد 20/7/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 124 اليوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات العمارة 120، غداً الخميس 26/6/2025، ووحدات العمارة 78، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات العمارة 80، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات العمارة 82، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات العمارة 83، يوم الخميس 3/7/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الاحد 6/7/2025، ووحدات العمارة 54، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات العمارة 109، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارة 110، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارة 111، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارة 108، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات العمارة 107، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 17/7/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 20/7/2025.

وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.