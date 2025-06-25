شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-6- 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.750 دينار، مقارنة بـ32.625 سعر امس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم.

في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.750 دينار

- عيار 22 سجل 30.025 دينار

- عيار 21 سجل 28.650 دينار

- عيار 18 سجل 24.575 دينار

- عيار 14 سجل 19.100 دينار

- عيار 12 سجل 16.375 دينار

- الاونصة 1018.825 دينار

- الجنيه الذهب 229.300 دينار

- الأونصة بالدولار 3331.67 دولار

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3328.18 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين خلال جلسة الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتسجل 3342.30 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing