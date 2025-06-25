شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر صباح اليوم الأربعاء.. عيار 18يسجل 4020 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته السوق خلال تعاملات أمس، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما خفّض من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وشهد سعر الذهب تراجعًا كبيرًا خلال جلسة أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 ما بين 120 و130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بأكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلى حدود 3305 دولارات للأونصة، في ظل تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الهدوء إلى المشهد الجيوسياسي في المنطقة، مما دفع المستثمرين للتحول نحو أدوات مالية أخرى.

ويُعد هذا الانخفاض من بين أكبر التراجعات اليومية التي يشهدها السوق منذ أسابيع، وسط حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويرى بعض المتعاملين أن التراجع الحالي يمثل فرصة مناسبة للشراء، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع السياسية مؤقتًا، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من احتمالية تقلبات جديدة في حال تجدد التوترات أو صدور مؤشرات اقتصادية غير متوقعة.