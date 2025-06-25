شكرا لقرائتكم خبر عن شينري: إنتاج 1500 سيارة بنهاية 2025.. ونستهدف 58% مكون محلي والان مع تفاصيل الخبر

قال نشأت أبو حتة، رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال مصر" وكيل شينري، علي هامش مؤتمر الأهرام للنقل 2025 إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية ورفع نسبة المكون المحلي لنشر علامات سيارات متنوعة تحمل شعار " صنع في مصر ، ومن هنا تمكنت شركة جنرال مصر من رفع نسبة المكون المحلي في سياراتها من 50% إلى 52% خلال 3 سنوات فقط، وتخطط للوصول إلى 58% بنهاية العام الجاري.

وأوضح أبو حتة أن إنتاج الشركة تخطى 1200 سيارة حتى منتصف 2025، ويُتوقع أن يتجاوز 1500 سيارة بنهاية العام، مع توسع في خطوط الإنتاج وزيادة الإقبال على سيارات شينري، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتجه للتعافي مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد أن نقص الصناعات المغذية يمثل أبرز التحديات، لافتًا إلى أن السوق المصري لا يحتوي سوى على مورد واحد فقط للزجاج المستخدم في السيارات، مما يفرض ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ودعا أبو حتة إلى تهيئة بيئة صناعية متكاملة تشمل الموردين والمصنعين وجهات الدعم الفني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع التصديري، موضحًا أن شركته تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم رؤية الدولة نحو توطين الصناعة .