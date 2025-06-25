شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الإسترليني منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 25 يونيو 2025 02:04 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف اليوم الأربعاء 25-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 68 جنيه للشراء، و68.22 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.81 جنيه للشراء، و68 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترلينيسعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.81 جنيه للشراء.
68 جنيه للبيع.
67.84 جنيه للشراء.
68.12 جنيه للبيع
67.81 جنيه للشراء.
68. جنيه للبيع.
67.89 جنيه للشراء.
68.11 جنيه للبيع.
67.84 جنيه للشراء.
68.11 جنيه للبيع.
68 جنيه للشراء.
68.30 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز