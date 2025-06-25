شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 25 -6-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونية 2025 استقرارا، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.7 جنيه للشراء.

13.762جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.71جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.804جنيه للشراء.

13.744جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.69جنيه للشراء.

13.757جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.79جنيه للشراء.

13.74جنيه للبيع.