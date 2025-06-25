شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصري الان بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 49.37 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.87 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.97 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.97 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.97 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.8849.97 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.97 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.