سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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