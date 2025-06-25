شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 -6 2025.. عيار 21 بـ4690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وتتغير الأسعاربشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

وشهد سعر الذهب تراجعًا كبيرًا خلال جلسة أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 ما بين 120 و130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بأكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.