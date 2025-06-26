شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار فى الأسهم المصرية-كسب، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمالية والصناعية المصرية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومصر للأسمنت-قنا، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار فى الأسهم المصرية-كسب.

البورصة تربح 28 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.42%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 205.1 مليون جنيه، 97.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 263.7 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12492 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.

وصعدت أسهم 147 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار فى الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 6.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 203.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.11%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 57.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 233.180 بنسبة تراجع بلغت 6.26%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 221.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.

- مجموعة أى أف جى القابضة بسعر إغلاق 27.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.53%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 25.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.34%.