شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الأفريقي الدولي يطلق بطاقة Visa Infinite Privilege: تجربة مصرفية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) أول بطاقة Visa Infinite Privilege فى السوق المصرى. و تؤكد هذه الخطوة على ريادة البنك في تقديم المنتجات المصرفية المتميزة.

تتميز هذه البطاقة الجديدة والتى نقشت خصيصا بالحروف الاولى لحامليها المميزين بتقديم أعلى حد ائتماني في السوق، مما يوفر مرونة مالية غير مسبوقة. ولم تقتصر المزايا على ذلك، بل تم تصميم البطاقة لتقدم باقة شاملة من الامتيازات المتعددة التي تلامس كافة جوانب الحياة وصولًا إلى رفاهية بلا حدود.

يؤكد هذا التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتقديم حلول مصرفية ومتميزة، ويترسخ دوره كرائد في السوق المصري يسعى دائمًا لإثراء تجربة عملائه وتقديم قيمة مضافة حقيقية.