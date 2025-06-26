شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية عقب تطورات وحركة محدودة للغاية فى التداولات العالمية والسوق المصري.

تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5360 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4690 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4020 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3127 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37520 جنيهًا

انخفاض سعر الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء جاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيونى حيز التنفيذ، وحث كلا من الطرفين على عدم انتهاكه.

عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.



صرح رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ فى رفع التضخم هذا الصيف، وهى فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.



وتتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة فى اجتماع البنك فى سبتمبر القادم.



تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 17 يونيو، أظهر ارتفاع فى عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضى، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقد.



ويعكس التقرير الذى يغطى الفترة السابقة عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذى قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة.