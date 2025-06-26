شكرا لقرائتكم خبر عن سوق سبائك الذهب.. سعر جرام عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وانخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

محاولة الذهب للتعافى تأتى فى ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته فى أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأخرى.

انخفاض سعر الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء جاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيونى حيز التنفيذ، وحث كلا من الطرفين على عدم انتهاكه.



تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.



عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.



صرح رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ فى رفع التضخم هذا الصيف، وهى فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.



وتتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة فى اجتماع البنك فى سبتمبر القادم.



تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 17 يونيو، أظهر ارتفاع فى عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضى، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقد.



ويعكس التقرير الذى يغطى الفترة السابقة عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذى قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة.