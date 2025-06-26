شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية بمستهل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية فى مستهل تعاملات الخميس 26 يونيو 2025.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5360 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4690 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4020 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3127 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37520 جنيهًا

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة.



محاولة الذهب للتعافى تأتى فى ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته فى أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأخرى.



من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالى ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذى يعكس تراجع ثقة المستهلكين فى السندات الأمريكية، وهو الأمر الذى يعد إيجابى بالنسبة للذهب.

تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.



عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.