شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتذبذب بين 4680 و4690 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى البلاد حركة بين 4680 و4690 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

محاولة الذهب للتعافى تأتى فى ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته فى أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأخرى.



من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالى ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذى يعكس تراجع ثقة المستهلكين فى السندات الأمريكية، وهو الأمر الذى يعد إيجابى بالنسبة للذهب.

تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.



عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.