شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مستقر فى تداولات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى تسجيل مستويات مستقرة، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

9.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطى

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فى تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى ساهم فى تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب فى السوق المحلي.