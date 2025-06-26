شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 400.25 ريال

عيار 22 سجل 367.00 ريال

عيار 21 سجل 350.25 ريال

عيار 18 سجل 300.25 ريال

عيار 14 سجل 233.50 ريال

عيار 12 سجل 200.00 ريال

الأونصة12448.50 ريال

الجنيه الذهب 2801.50 ريال

الأونصة بالدولار3319.61 دولار



تترقب الأسواق عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أى تحرك فى الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.