شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات القيمة المضافة على المحمول.. اعرف حقوقك واحذر الخصومات غير المبررة والان مع تفاصيل الخبر

في عالم يعتمد بشكل متزايد على الهاتف المحمول، لم تعد خدمات الاتصالات تقتصر فقط على المكالمات الصوتية أو الاتصال بالإنترنت، بل ظهرت إلى جانبها خدمات أخرى تعرف بـ"خدمات القيمة المضافة"، وهي خدمات ترفيهية أو معلوماتية يحصل عليها المستخدم بمقابل مادي.

وتشمل هذه الخدمات نغمات الانتظار المعروفة باسم "الكول تون"، أو الاشتراك في مسابقات، أو استقبال محتوى رياضي أو إخباري، أو مشاهدة أفلام، أو تحميل ألعاب وتطبيقات إلكترونية، ويجرى سداد قيمتها إما بخصمها من رصيد العميل في حال استخدام نظام الكارت، أو بإضافتها على الفاتورة الشهرية إذا كان من مستخدمي نظام الفاتورة.

ورغم كون هذه الخدمات اختيارية في الأصل، فإن كثيرًا من المستخدمين يفاجأون بوجودها على خطوطهم دون علم منهم، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار مجموعة من الضوابط لحماية حقوق العملاء وضمان عدم تحميلهم أي تكاليف دون موافقتهم الواضحة والمسبقة.

تمنح القواعد التنظيمية للعميل الحق الكامل في معرفة تفاصيل أي خدمة قبل الاشتراك فيها، سواء كانت طريقة الاشتراك عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية، حيث يجب أن تتضمن رسالة الاشتراك معلومات واضحة عن طبيعة الخدمة، وتكلفتها، وطريقة إلغائها، كما يجب أن يتلقى العميل رسالة تأكيد فور إتمام الاشتراك، تتضمن بشكل صريح قيمة الاشتراك وآلية الإلغاء.

ويحق للمستخدم أيضًا أن يتلقى إشعارًا في كل مرة يُخصم فيها مبلغ من رصيده مقابل خدمة قيمة مضافة، سواء كان ذلك مقابل اشتراك جديد أو تجديد تلقائي لخدمة قائمة.

ومن المهم التأكيد على أن من حق العميل إلغاء أي خدمة ترفيهية في أي وقت وبدون أي رسوم، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تفعيل خدمة على خطه دون موافقته المسبقة، كذلك تلزم القواعد الشركات بإظهار اسم الجهة المقدمة للخدمة داخل أي رسائل إعلانية تُرسل لهاتف المستخدم.

ولتعزيز قدرة المستخدم على إدارة هذه الخدمات، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودًا موحدًا مجانيًا هو *155#، يمكن استخدامه عبر أي شبكة محمول، ويتيح للمستخدم الاستعلام عن جميع خدمات القيمة المضافة المشترك بها، وكذلك إلغاء أي منها بشكل فوري دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء.

لكن، ماذا لو اكتشف العميل وجود خدمة على خطه لم يشترك بها وتم خصم مبالغ مقابلها؟ في هذه الحالة، يجب عليه فورًا التواصل مع شركة المحمول التابع لها والمطالبة باسترداد المبلغ المخصوم، وفي حال عدم الاستجابة، يكون من حقه التقدم بشكوى رسمية إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ اللازم.

ولضمان عدم الوقوع في فخ الخدمات غير المرغوبة، يجب على المستخدم التحقق دائمًا من تفاصيل أي خدمة قبل الاشتراك، خاصة في حالة العروض التي تبدأ بفترة مجانية ثم تتحول إلى خدمة مدفوعة تلقائيًا بعد انتهائها، كما ينصح بمتابعة الرصيد أو الفاتورة بشكل منتظم للتأكد من دقة الحسابات، والتأكد من وصول رسالة تأكيد واضحة بعد الاشتراك توضح طبيعة الخدمة وطريقة إلغائها.

وينبغي أيضًا توعية الأطفال والمراهقين بعدم التفاعل مع أي رسائل نصية أو مواقع إلكترونية تعرض خدمات مدفوعة، إلا بعد الرجوع إلى أحد الوالدين أو ولي الأمر.

وتبقى الشفافية هي الأساس في العلاقة بين المستخدم وشركة المحمول، ومعرفة الحقوق والواجبات هو خط الدفاع الأول ضد أية خصومات غير مبررة أو اشتراكات غير معلن عنها.