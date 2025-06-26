شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى الإمارات حالة من الاستقرارا الملحوظ، بالتزامن مع حركة محددودة فى البورصة العالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 399 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 399.00 درهم

عيار 22 سجل 369.50 درهم

عيار 21 سجل 354.50 درهم

عيار 18 سجل 303.75 درهم

عيار 14 سجل 235.00 درهم

عيار 12 سجل 201.50 درهم

الأونصة 12410.25 درهم

الجنيه الذهب2836.00 درهم

الأونصة بالدولار3319.61 دولار

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولارا للأونصة.



محاولة الذهب للتعافى تأتى فى ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته فى أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأخرى.



من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالى ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذى يعكس تراجع ثقة المستهلكين فى السندات الأمريكية، وهو الأمر الذى يعد إيجابى بالنسبة للذهب.



انخفاض سعر الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء جاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيونى حيز التنفيذ، وحث كلا من الطرفين على عدم انتهاكه.