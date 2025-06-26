شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ وتسليم مركز شباب نموذجي بمنطقة النوادى بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي يضم العديد من المنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية المقامة على مساحة (106477.6 م2) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، وتسليمة لوزارة الشباب والرياضة لإدارته وتشغيله.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توفير خدمات رياضية متطورة ومراكز شباب حديثة في المدن الجديدة، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع مستوى اللياقة البدنية والثقافة الرياضية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب، بجانب دعم المشروعات الخدمية والتنموية في المدن الجديدة، وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المتكاملة.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية بدر، أن المشروع يضم حمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم أوليمبى مزود بمدرجات مغطاة، وعدد 2 ملعب تنس، وعدد 2 ملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب، إضافة إلى مبنى اجتماعى، ومركز تجارى ومسجد يضم مصلى حريمى، وعدد 2 مطعم ومسرح مكشوف، وعدد 6 غرف لتغيير الملابس، وعدد 2 كافتيريا وساحة انتظار سيارات، ومزود بمسطحات خضراء وأشجار زينة ونخيل وشجيرات وزهور، وشبكات الرى اللازمة .

وأعرب مسئولو وزارة الشباب والرياضة عن تقديرهم للجهود التي بذلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ النادي، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، مع توفير ملاعب متعددة الأغراض، صالات رياضية، مرافق اجتماعية، ومساحات خضراء تلبي احتياجات الأسر والشباب.

كما يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق تعزيز مفهوم التنمية الشاملة، وربط البنية التحتية بالمحتوى المجتمعي والخدمي، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.