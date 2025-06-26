شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة إجازة العام الهجرى الجديد، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع

فى بنك مصر الى 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار بداية التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.