شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية يلتقي 30 سفيرًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح أمس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا يضم 30 سفيرًا من السفراء المصريين المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في زيارة تهدف إلى التعرف على الإمكانات الاستثمارية والمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة للترويج للاستثمار في الخارج، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتواصل مع الدوائر الدبلوماسية المصرية، وتعريف ممثلي الدولة في الخارج بالمقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها.

وعبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال الوفد باعتبارهم سفراء للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونقطة ارتكاز في الترويج الدولي للمنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، خاصة في ظل نجاح اقتصادية قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في توقيع العديد من العقود مع مستثمرين دوليين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، وأوضح أن الدبلوماسية المصرية شريك رئيسي في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تمكنت من تعزيز مكانتها كمقصد آمن وواعد للاستثمار.

واستعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية التي تُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد على مساحة 455 كم² وتضم 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 مواني بحرية تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر بيئة استثمارية تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدًا عمل الهيئة على توطين صناعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والأدوية، والصناعات الثقيلة، والصناعات التكميلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة، وإحلال الواردات، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.

وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة شركة إيكوبات للتنمية الصناعية لتصنيع مواد البناء، والمقر الإداري لشركة تيدا مصر، وشركة شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل، وشركة جوشي مصر لصناعة الفايبر جلاس، بالإضافة إلى زيارة شركة أبدوس إف إم سي جي للصناعة لتصنيع مستحضرات التجميل الكيميائية، وشركة هياة إيجيبت للمنتجات الصحية، وشركة فليكس بي إي تي لتصنيع راتنج البولي استرPET، واختُتمت الجولة بتفقد ميناء السخنة وأعمال التطوير الجارية به، والذي يُعد أحد أهم المواني التابعة للهيئة، ويتم تطويره ليواكب احتياجات حركة التجارة العالمية ولخدمة مستهدفات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ربط المواني بالصناعة وتحقيق التكامل اللوجستي.