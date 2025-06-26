شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند مستويات متقاربة لدى أغلب البنوك، حيث بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"



49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي



قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.