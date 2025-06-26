شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يستقر عند مستويات 37520 جنيهًا بعد انخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وسجل الجنيه الذهب مستويات 37520 جنيهًا بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21: 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

انخفض الذهب بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولارا للأونصة.



تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.



عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.