شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.

أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 40.175 دينار

عيار 22 سجل 36.825 دينار

عيار 21 سجل 35.150 دينار

عيار 18 سجل 30.125 دينار

عيار 14 سجل 23.450 دينار

عيار 12 سجل 20.100 دينار

الأونصة1249.750 دينار

الجنيه الذهب281.275 دينار

الأونصة بالدولار3323.82 دولار

تعرض الذهب الذى يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذى يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير فى العائد على السندات الحكومية الأمريكية.



عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكى، وعودة التركيز على العجز المالى الأمريكى وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.