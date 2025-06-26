شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث استثمار تركى لتوطين خيوط أقمشة "الجينز" داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة جديدة لتوطين سلاسل الإمداد لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة غزول وخيوط وأقمشة الدينيم "Denim" وهي المادة الخام لصناعة مختلف أنواع اقمشة الجينز داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية.

المشروع الجديد يمثل أحدث استثمار تركي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة القنطرة غرب، وذلك مع شركة "شيريكجي أوغلو" التركية للمنسوجات على مساحة تبلغ 16,700 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار "تعادل نحو مليار جنيه"، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وحجم إنتاج يصل إلى 18 مليون طن قطعة أقمشة سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر.

وتعد شركة "شيريكجي أوغلو" التركية من الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي, وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.

ويعكس المشروع الجديد نجاح جهود اقتصادية قناة السويس في المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في الوقت الذى تعمل فيه الهيئة على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والمواني، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين.

ويعتبر المشروع رقم 25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34,955 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد نجاح النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الهيئة في تعزيز الصناعات التصديرية، وتعميق منظومة التصنيع المحلي، إلى جانب توطين سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج، انطلاقًا من تصنيع المواد الخام، ومرورًا بمراحل إنتاج أقمشة الدينيم وهي المادة الخام لإنتاج ملابس الجينز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة.