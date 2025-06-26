شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 26-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة إجازة العام الهجرى الجديد، بالبنك المركزي المصري عند 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.