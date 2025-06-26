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تراجع سعر الذهب فى مصر مساء اليوم 26 يونيو 2025

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تراجع سعر الذهب فى مصر مساء اليوم 26 يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم هبوط خلال تعاملات المساء، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية عقب تعافى الدولار الامر الذي تسبب في هبوط جديد بسعر أونصة الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا


وشهد سعر الذهب تراجعًا كبيرًا خلال جلسة أمس، وتزامن هذا التراجع مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلى حدود 3330 دولاراً للأونصة، في ظل تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الهدوء إلى المشهد الجيوسياسي في المنطقة، مما دفع المستثمرين للتحول نحو أدوات مالية أخرى.

ويُعد هذا الانخفاض من بين أكبر التراجعات اليومية التي يشهدها السوق منذ أسابيع، وسط حالة من الترقب لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويرى بعض المتعاملين أن التراجع الحالي يمثل فرصة مناسبة للشراء، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع السياسية مؤقتًا، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من احتمالية تقلبات جديدة في حال تجدد التوترات أو صدور مؤشرات اقتصادية غير متوقعة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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