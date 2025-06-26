شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع 6 شركات صينية كبرى للاستثمار بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولى 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاى، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصرى، فى ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية.

وقد التقى الوزير مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة "تشجيانغ القابضة"، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار فى مصر فى قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصرى، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلًا إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع الحيوى، لا سيما فى ظل المزايا التنافسية التى توفرها مصر فى تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما عقد «الخطيب» اجتماعا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيانغسو هيت للأزياء والنسيج"، التى أبدت رغبتها فى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.

وفى قطاع خدمات البترول، التقى الوزير السيد لى يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية" بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي. وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة.



كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة "جوشى مصر لصناعة الألياف الزجاجية"، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها فى مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن. وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فى مصر والصين لضمان نجاح المشروع،

وفى سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة "لونجى لتكنولوجيا الطاقة الخضراء"، حيث تم استعراض فرص التعاون فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرى، مؤكدًا التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التى تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعى المستدام.

كما التقى الوزير هوانغ تشينجى، المساهم والمدير العام لمجموعة "ديلي"، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة فى مصر، والذى يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل.

كما ناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، فى إطار سعيها لتعزيز تواجدها فى مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادى مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة فى الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

خلال الاجتماع