شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب فى مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر



أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5360 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4690 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37480 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكى، وتصاعد حالة عدم اليقين فى الأسواق عقب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يفكر فى استبدال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول فى وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر وفقا لما نشره موقع investing.

وارتفع الذهب الفورى بنسبة 0.1% ليسجل 3,334.20 دولارًا للأوقية.



كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,347.10 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلى ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، فى تصعيد عسكرى خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.